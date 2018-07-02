ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 طرب حشيش بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

تمكن النقيب محمد القمرى، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 طرب حشيش بقصد الاتجار، ومبلغ مالى حصيلة البيع.

كانت تحريات النقيب محمد القمرى الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، بإشراف العميد محمد فوزى رئيس منطقة وسط وشرق الدلتا، بقيام كل من "ر. ا. ع. ي" وشهرته كيمو 19 سنة، عاطل، و"م. ا. م" 20 سنة عاطل، "م.ا.م" 21 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية كفر عصام مركز طنطا، بالاتجار فى المواد المخدرة، واعتزامهم ترويج كمية من المخدرات على عملائهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 3 طرب حشيش ومبلغ مالى بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.