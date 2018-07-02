ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش وطلقات نارية فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مديرالمباحث الجنائية، من ضبط عاطل مقيم قرية الرجدية مركز طنطا، سبق اتهامه فى 17 قضية متنوعة سرقة بالإكراه ومخدرات وضرب وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وبحوزته فرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن رئيس مباحث مركز طنطا من ضبط المتهم "وجيه .ا .ا" 39 سنة عاطل سبق اتهامه فى 17 قضية متنوعة، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقات نارية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.