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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:47 م
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ضبط شخص بحوزته سلاح آلى وكمية من الحشيش بالوادى الجديد

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:27 ص
ضبط شخص بحوزته سلاح آلى وكمية من الحشيش بالوادى الجديد مخدرات - صورة أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد من ضبط شخص بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية ومخدرات وسيارة بدون لوحات معدنية بمركز الخارجة، وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد، اخطارا يفيد ضبط شخص بحوزته سلاح نارى وذخيرة وكمية الحشيش المخدر وتبين أنه متهم فى 37 قضية متنوعة ما بين سرقة مهمات سكك حديد واتجار مخدرات وسرقات متنوعة واتجار بالمخدرات.

وتبين أن المتهم يدعى "ع .أ " 41 سنة وبحوزته سلاح آلى عيار 7.62 * 39 مم و10 طلقات نارية من ذات العيار و30 قرص مخدر وقطعة حشيش كبيرة الحجم وهاتفى محمول و700 جنيه من متحصلات بيع المواد المخدرة وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة للتحقيق .

 


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