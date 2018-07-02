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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:53 م
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ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة والدة المنتج محمد السبكى بالدقى

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:11 م
ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة والدة المنتج محمد السبكى بالدقى مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة والدة المنتج محمد السبكى بالدقى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد تعرض شقة والدة المنتج محمد السبكى للسرقة، وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أن عامل وراء ارتكاب الواقعة، حيث تسلل الشقة واستولى على مشغولات ذهبية، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 


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