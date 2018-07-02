ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة والدة المنتج محمد السبكى بالدقى

ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة والدة المنتج محمد السبكى بالدقى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد تعرض شقة والدة المنتج محمد السبكى للسرقة، وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أن عامل وراء ارتكاب الواقعة، حيث تسلل الشقة واستولى على مشغولات ذهبية، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.