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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:48 م
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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:50 ص
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة أسلحة نارية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 69 قضية مخدرات، وسلاح ناري غير مرخص، وتنفيذ 260 حكما قضائيا.

كما أزال ضباط شرطة المرافق 520 مخالفة تعدى وإشغال طريق، بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور وامبابة، بالإضافة إلى قطاع جنوب الجيزة، وضبط 82 قضية تموينية، منها ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط عدد من البائعين لحيازتهم أسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


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