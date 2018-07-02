صور.. مشاهد صادمة بين ثور هائج والماتادور الإسبانى راموس فى برغش

كتب عبد الوهاب الجندى

شهدت ساحة "Coliseum Burgos" فى مدينة برغش الإسبانية، مشاهد صادمة أثناء إقامة مسابقة مصارعة الثيران الشهيرة فى بلاد الأندلس، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتمكن مصارع الثيران الشهير الماتادور خوسيه اجناسيو راموس، من هزيمة أحد الثيران الضخمة الهائجة، فى الساحة الشهيرة بمدينة برغش التى تشهد المسابقة الثانوية الشهيرة فى إسبانيا.

ومصارعة الثيران، هى رياضة أسبانية قديمة تتم فيها المواجهة بين المصارع والثور فى حلبة على مرأى ومسمع من الناس الذين يحضرون لمشاهدة تغلب الإنسان على الحيوان.



أثناء المصارعة



الماتادور خوسيه يتغلب على الثور



المصارع خوسيه اجناسيو راموس



الهروب من الثور



طعن الثور



متسابق يشير إلى الثور



مراوغة الثور



مواجهة الثور