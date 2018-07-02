صور.. محاكمة قائد سفينة الانقاذ "لايف لاين" فى مالطا لدخول البلاد دون إذن

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت محكمة العدل فى مدينة فاليتا بمالطا محاكمة كابتن سفينة الانقاذ "لايف لاين" بيتر كلاوس، وذلك على خلفية اتهامه بدخول الميناء المالطية للبحث عن ميناء آمن من وضع الأرصاد الجوية المقلقة، وذلك دون إذن مسبق من السلطات.

وتزامنت المحاكمة مع تظاهرة أطلقها عدد من العاملين بالسفينة وبعض أعضاء المنظمات المهتمة بحقوق المهاجرين، بالقرب من المحكمة، مطالبين الحكومة المالطية بأن تضع القضايا الإنسانية المتعلقة بالمهاجرين فى اعتبارها.

كانت سفينة الإنقاذ الشهيرة سببا فى حالة من الجدل بسبب رفض عدة دول استقبال المهاجرين القادمين على متنها.



كابتن سفينة "لايف لاين" بيتر كلاوس



كلاوس أثناء خروجه من المحكمة



كلاوس فى حديث باسم خارج المحكمة



كلاوس مع عدد من أفراد طاقم السفينة



كلاوس خارج المحكمة



كلاوس أمام عدد ممن تظاهروا تضامنا معه خارج المحكمة



كلاوس فى حديث مع وسائل الإعلام



كلاوس أمام المحكمة



فى حديث للإعلاميين



صورة لعدد من المتظاهرين أمام المحكمة



متظاهرين أمام المحكمة



عدد من المتظاهرين اجتمعوا أمام المحكمة تنديدا بمحاكمة كلاوس