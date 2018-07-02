صور.. عمليات إجلاء للسكان بسبب حرائق الغابات المستعرة فى كاليفورنيا

(رويترز) - تصوير أ ف ب

قال مسئولون إن حرائق الغابات سريعة الانتشار التى اندلعت خلال مطلع الأسبوع واستعرت بفعل الأراضى الجافة والرياح الشديدة فى شمال كاليفورنيا أدت إلى عمليات إجلاء للسكان يوم الأحد وتسببت فى انتشار الرماد فوق منطقة واسعة.

وأتت الحرائق التى تبعد 120 كيلومترا إلى شمال شرق سان فرانسيسكو على قرابة 8900 هكتار من الأراضي، ولم يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحرائق بحلول ظهر الأحد.

وتحولت السماء إلى اللون البرتقالى فى منطقة خليج سان فرانسيسكو بسبب الحرائق واستيقظ الكثير من سكان المنطقة على غبار دقيق للرماد على النوافذ والسيارات والمروج.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا إن السلطات أمرت السكان فى بعض المناطق الريفية من مقاطعة يولو بمغادرة منازلهم مع اقتراب النيران.



اشتعال النيران في السيارة



الحرائق في كاليفورنيا



النيران تلتهم الأشجار



حرائق بالقرب من منتجع كاش



حريق سيارة



سيارة إطافة



محاولة إخماد النيران