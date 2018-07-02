video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 06:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. عمليات إجلاء للسكان بسبب حرائق الغابات المستعرة فى كاليفورنيا

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:07 ص
صور.. عمليات إجلاء للسكان بسبب حرائق الغابات المستعرة فى كاليفورنيا حريق كاليفورنيا
(رويترز) - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

قال مسئولون إن حرائق الغابات سريعة الانتشار التى اندلعت خلال مطلع الأسبوع واستعرت بفعل الأراضى الجافة والرياح الشديدة فى شمال كاليفورنيا أدت إلى عمليات إجلاء للسكان يوم الأحد وتسببت فى انتشار الرماد فوق منطقة واسعة.

وأتت الحرائق التى تبعد 120 كيلومترا إلى شمال شرق سان فرانسيسكو على قرابة 8900 هكتار من الأراضي، ولم يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحرائق بحلول ظهر الأحد.

وتحولت السماء إلى اللون البرتقالى فى منطقة خليج سان فرانسيسكو بسبب الحرائق واستيقظ الكثير من سكان المنطقة على غبار دقيق للرماد على النوافذ والسيارات والمروج.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا إن السلطات أمرت السكان فى بعض المناطق الريفية من مقاطعة يولو بمغادرة منازلهم مع اقتراب النيران.

اشتعال النيران في السيارة
اشتعال النيران في السيارة

 

الحرائق في كاليفورنيا
الحرائق في كاليفورنيا

 

النيران تلتهم الأشجار
النيران تلتهم الأشجار
حرائق بالقرب من منتجع كاش
حرائق بالقرب من منتجع كاش

 

حريق سيارة
حريق سيارة

 

سيارة إطافة
سيارة إطافة

 

محاولة إخماد النيران
محاولة إخماد النيران

 

محاولة السيطرة السيطرة علي الحريق
محاولة السيطرة السيطرة علي الحريق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رجال الإطفاء الأمريكيين يواصلون إخماد حريق غابات فى كاليفورنيا

صور.. احتجاجات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضد سياسة ترامب حيال الهجرة

صور.. باريس هيلتون متألقة بالبمبى فى كاليفورنيا

عمليات إجلاء

حرائق غابات

كاليفورنيا

اخبار امريكا

حريق




لا تفوتك
فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة