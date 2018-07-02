صور.. ضبط 8.3 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموبين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى باسم المديرية، إن حملة مديرية التموين بكفر الشيخ التى شكلها عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بالتعاون مع الرقابة التموينية برئاسة عثمان حنبل مدير عام الرقابة وعضوية أنور شلبى، ورضا صلاح، وحمدى النوسانى، ومحمد عبدالقوى، المفتشين بالرقابة التموينية، تمكنت من ضبط 6 آلاف لتر سولار مجمعة داخل خزانات بلاستيكية بقرية لاصيفر البلد التابعة لمركز سيدى سالم، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر رقم 302 جنح أمن دولة سيدى سالم.

وأضاف الهابط، فى بيان له، كما تمكنت الحملة من ضبط ألفين و300 لتر بنزين 92، تحرر المحضر رقم 303 جنح أمن دولة سيدى سالم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.