صور.. صحيفة بريطانية تكشف فضيحة جنسية لمذيع BeIN القطرية مع صديقة ابنته

كتب – أحمد علوى

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية تفاصيل فضيحة جنسية بطلها أحد مذيعى قناة BeIN Sports القطرية.





وقالت الصحيفة البريطانية إن محامية تدعى لوسى روز، كانت تعمل بهيئة الاستثمار القطرية، هى من فجرت الفضيحة بعدما اكتشفت ابنة المعلق الرياضى ريتشارد كيز، الذى يعمل بقنوات " BeIN Sports " القطرية، رسائل غرامية متبادلة بينهما.



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وكشفت ابنة المعلق الرياضى والممثلة، جيما كيز، عن سلسلة من الرسائل النصية البذيئة التى وجهتها للمحامية روز بعدما اكتشفت أن صديقتها المقربة على علاقة بأبيها، فى صيف عام 2016.

وقالت جيما إنها أرسلت لصديقتها مجموعة من الرسائل، تهددها فيها بالانتقام من خيانتها لها؛ حيث قالت "لا يمكننى تبرير ما فعلته؛ لكننى شعرت أن والدى قد سُرق مني، والنتيجة دمار العلاقة مع أبى وعائلتى بسببها"، مضيفة أن تلك الأزمة تسببت فى استمرار كابوس طويل لمدة عامين، أدى إلى إلقاء القبض عليها بسبب النصوص المسيئة للمحامية.





وقالت الصحيفة إن ريتشارد كيز"، المذيع السابق فى قناة سكاى سبورتس، كان استقال من القناة فى عام 2011 بسبب خلافات حول تعليقات مثيرة للجدل أدلى بها.

ومنذ ذلك الحين، انتقل ريتشارد إلى قناة BeIN Sports ليصبح أحد أهم الواجهات الإذاعية بها؛ حيث يقدم تغطيات مباريات كأس العالم.