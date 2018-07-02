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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:28 م
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صور.. شرطة النقل والمواصلات تضبط 5 عناصر إجرامية خلال 24 ساعة

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:37 م
صور.. شرطة النقل والمواصلات تضبط 5 عناصر إجرامية خلال 24 ساعة أحد المتهمين والمضبوطات
كتبت ــ دينا الحسينى
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واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة صور الجرائم، وكذا المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام. 
 
وأسفرت الجهود خلال الــ24ساعة الماضية عن  تمكن وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان من ضبط "م .إ.ا"، 20 سنة أثناء تواجده بمحطة سكك حديد إدفو بدائرة المركز فى أسوان، وبتفتيشه عثر بحوزته على  8 طرب لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالى 30 ألف جنيه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع .
 
وتم ضبط كل من، "م .ك.خ"، 30 سنة، عامل و"ح.ك.ح"، 34 سنة عامل أثناء قيامهما بالحفر بالطريق واستخرج حوالى  70 مترا من كابل خطوط التليفونات بدائرة مركز شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط، وبحوزتهما أدوات الحفر، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة وبيعها لأحد تجار الخردة والتربح منها .
          
كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا من ضبط "م.م.ا"، 48 سنة، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 قضايا "شروع فى سرقة  مخدرات" منها قضية "مخدرات" بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة عقب قيامه بسرقة هاتف محمول وحافظة نقود، وبمواجهته اعترف بأن الهاتف المحمول وحافظة النقود متحصلات سرقة من داخل أحد القطارات.
    
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان المترو من ضبط "م.ا.ع"، 36 سنة أثناء تواجده بمحطة عين شمس بالقاهرة وبحوزته حقيبة بلاستيكية عثر بداخلها على عدد 100 قرص مخدر من عقار الترامادول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار. 
 
وألقت وحدة مباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق القبض على "أ.ع.ع"، 40 سنة أثناء تواجده بمحطة المعصرة لمترو الأنفاق بالإسكندرية، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 12 قضية "تبديد " بمدد حبس تتراوح ما بين 3 شهور حتى 3 سنوات. وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر من ضبط "م.ح.م"، 25 سنة أثناء تواجده برصيف محطة سكك حديد الأقصر، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن المؤبـد لمدة 25 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
المتهمين والمضبوطات (1)
متهم والمضبوطات (1)

المتهمين والمضبوطات (2)
متهم والمضبوطات (2)

المتهمين والمضبوطات (3)
أحد المتهمين والمضبوطات (3)

المتهمين والمضبوطات (4)
متهم 

 


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