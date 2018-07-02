صور.. رئيس المكسيك الجديد: نسعى لعلاقة جيدة مع أمريكا

(أ ف ب)

أكد اليسارى اندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذى فاز فى الانتخابات الرئاسية المكسيكية حسب تقديرات، إنه يريد إقامة علاقات "صداقة وتعاون جيدة" مع الولايات المتحدة.

من جهة آخرى، وعد لوبيز أوبرادور باحداث "تغيير عميق" فى البلاد، وقال "مشروعنا الوطنى يطمح الى ديموقراطية حقيقية، لا نتطلع الى اقام حكم ديكتاتوري، لا فى الظاهر ولا فى السر" وأعدا بحماية الحرية واحترام القطاع الخاص.



احتفال لوبيز أوبرادور وسط أنصاره



كلمة رئيس المكسيك الجديد



كلمة لوبيز أوبرادور