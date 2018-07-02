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صور.. ترامب وأسرته يعودون من العطلة الأسبوعية إلى العاصمة واشنطن

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:09 ص
صور.. ترامب وأسرته يعودون من العطلة الأسبوعية إلى العاصمة واشنطن ترامب وميلانيا
كتب عبد الوهاب الجندى
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عاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأسرته، إلى البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، بعد أن أمضت الأسرة عطلة نهاية الأسبوع فى نادى ترامب الوطنى للجولف ببلدة بدمينستر، بولاية نيو جيرسي.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مجموعة من الصورة، تظهر دونالد ترامب يصطحب السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب التى ظهرت بزى جذاب، أثناء نزولهما من الطائرة فى ساحة البيت الأبيض.

كما ظهر فى الصور المنشورة مستشار الرئيس الأمريكى وصهره، جاريد كوشنر، عائدا من أسرة ترامب من العطلة الأسبوعية التى أمضوها فى نيوجيرسي.

الرئيس الأمريكى وزوجته
الرئيس الأمريكى وزوجته

 

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

 

صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 

ميلانيا تنزل من الطائرة
ميلانيا تنزل من الطائرة

 

ميلانيا وترامب
ميلانيا وترامب

 

 


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ترامب

زوجة ترامب

ميلانيا ترامب

واشنطن

امريكا




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