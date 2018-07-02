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صور.. انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقارى الساحل المنهارين

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:37 م
صور.. انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقارى الساحل المنهارين عقارات الساحل المنهارة
ماجد تمراز
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انهارت الأجزاء الجانبية من العقار رقم 34 بشارع الزهرية المتفرع من شارع المتنزه بحى الساحل، والملاصق للعقارين المنهارين بحى الساحل، عقب انهيار العقارين، حيث تم إخلاء العقار من سكانه فور الانهيار، وفى انتظار معاينة اللجنة الهندسية المكلفة من الحى، للوقوف على حالة العقار الإنشائية.
 
وكان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، قد تفقدا العقارين فور انهيارهما، حيث أمر المحافظ، رئيس حى الساحل الدكتور مجدى شريف، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة كل العقارات المجاورة  الملاصقة للعقارين المنهارين.
 
وتستمر أجهزة حى الساحل فى البحث عن حسين السيد، المفقود الوحيد أسفل أنقاض عقاري الساحل المنهارين.
 
 
انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين (1)
انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين 

انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين (2)
انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين 

انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين (3)
انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين 

انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين (4)
انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين 

انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين (5)
انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين 

انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين (6)
انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين 

انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين (7)
انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين 

انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين (8)
انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين 

انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقاري الساحل المنهارين (9)
 

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