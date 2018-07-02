صور.. انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقارى الساحل المنهارين

إضافة تعليق
صور.. انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقارى الساحل المنهارينالإثنين، 02 يوليه 2018 01:37 م
عقارات الساحل المنهارة
إضافة تعليق
بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا
نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة