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صور.. المرور يشن حملات رادار لضبط السرعات بالطرق ورصد متعاطى المخدرات

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:40 ص
صور.. المرور يشن حملات رادار لضبط السرعات بالطرق ورصد متعاطى المخدرات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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استعدت الإدارة العامة للمرور لفصل الصيف وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، وتم شن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة مع بدء توعية  مرورية لقائدي السيارات تحت مسمى" أسبوع التوعية المرورية" وتوزيع مطبوعات على قائدى السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.

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كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية علي الطريق، لمواجهة إي اعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما تم نشر قوات نظامية وتنبيه علي القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة  للتأكد من التزام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة .

 

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تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

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