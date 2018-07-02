video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الرئيس الإيرانى يصل سويسرا فى زيارة رسمية

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:32 م
صور.. الرئيس الإيرانى يصل سويسرا فى زيارة رسمية روحانى والرئيس السويسرى
أ ش أ
إضافة تعليق

وصل الرئيس الإيرانى حسن روحانى إلى زوريخ اليوم الاثنين فى زيارة رسمية لسويسرا تستغرق يومين، فى الوقت الذى قالت فيه السلطات البلجيكية إن دبلوماسيا إيرانيا اعتُقل للاشتباه فى تورطه فى التخطيط لهجوم بقنبلة فى فرنسا.

وقالت إيران إنها مستعدة للعمل مع جميع الأطراف المعنية للكشف عن ما أسمته "مخططا زائفا" وشريرا.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد انسحاب واشنطن من اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووى.

استقبال روحانى فى سويسرا
استقبال روحانى فى سويسرا

 

جانب من الوصول
جانب من الوصول

 

روحانى ورئيس سويسرا
روحانى ورئيس سويسرا

 

وصول روحانى ورئيس سويسرا
وصول روحانى ورئيس سويسرا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التايمز": مئات من مقاتلى طالبان يتدربون فى أكاديميات عسكرية فى إيران

واشنطن: 50 شركة تعلن تقليص علاقتها مع إيران والعقوبات تبدأ 4 أغسطس المقبل

واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران تنخفض لأقل مستوى فى 3 أعوام

تقرير استخباراتى: إيران سعت لتهريب مكونات صاروخية من ألمانيا

ترامب يحذر إيران من التفكير فى تخصيب اليورانيوم

إيران تدعو للهدوء بعد احتجاجات واشتباكات بسبب نقص المياه

إيران

سويسرا

أخبار إيران

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة