صور.. الرئيس الإيرانى يصل سويسرا فى زيارة رسمية

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وصل الرئيس الإيرانى حسن روحانى إلى زوريخ اليوم الاثنين فى زيارة رسمية لسويسرا تستغرق يومين، فى الوقت الذى قالت فيه السلطات البلجيكية إن دبلوماسيا إيرانيا اعتُقل للاشتباه فى تورطه فى التخطيط لهجوم بقنبلة فى فرنسا.

وقالت إيران إنها مستعدة للعمل مع جميع الأطراف المعنية للكشف عن ما أسمته "مخططا زائفا" وشريرا.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد انسحاب واشنطن من اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووى.



استقبال روحانى فى سويسرا



جانب من الوصول



روحانى ورئيس سويسرا