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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:53 م
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صور .. إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بالعين السخنة

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:00 م
صور .. إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بالعين السخنة جانب من الحادث
السويس- سيد نون
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أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بكونتنير بضائع بطريق ملفات العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.
وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة نقل، وقامت قوات تأمين الطرق ومرور السويس بإزالة آثار الحادث من الطريق. 
 
وقال مصدر طبى، إن المصابين يتم علاجهم بمستشفى السويس العام ومصابين بجروح وكسور.
 
 
جانب من الحادث
جانب من الحادث

انقلاب سيارة نقل بالسخنة
انقلاب سيارة نقل بالسخنة

المصابين في حادث انقلاب السيارة
المصابين فى حادث انقلاب السيارة

جانب من حادث انقلاب سيارة نقل بالعين السخنة
جانب من حادث انقلاب سيارة نقل بالعين السخنة

 


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