صور .. إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بالعين السخنة

أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بكونتنير بضائع بطريق ملفات العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة نقل، وقامت قوات تأمين الطرق ومرور السويس بإزالة آثار الحادث من الطريق.

وقال مصدر طبى، إن المصابين يتم علاجهم بمستشفى السويس العام ومصابين بجروح وكسور.