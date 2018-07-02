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الإثنين، 02 يوليه 2018 07:55 م
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صور.. إسبانيا تنقذ 109 مهاجر أثناء محاولتهم الوصول للشواطئ الجنوبية

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:52 م
صور.. إسبانيا تنقذ 109 مهاجر أثناء محاولتهم الوصول للشواطئ الجنوبية إنقاذ مهاجرين
أ ش أ - تصوير أ ف ب
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أعلنت خدمة الإنقاذ البحرى فى أسبانيا إنقاذ 109 مهاجر، من البحر المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الجنوبية للبلاد قادمين من شمال إفريقيا.

وقالت خدمة الإنقاذ البحرى الإسبانية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الاثنين - إن طاقم سفينة الإنقاذ الإسبانية اعترض زورقا كان يحمل على متنه 52 مهاجرا فى الجزء الغربى من مضيق جبل طارق، فى حين تم إنقاذ زورق آخر كان يحمل 49 مهاجرا، فيما انتشل قارب إنقاذ آخر 8 أشخاص كانوا على متن زورق صغير عثر عليه فى شرق المضيق.

وكانت خدمات الإنقاذ البحرى الإسبانية قد أعلنت أمس الأحد أنها أنقذت 160 شخصا كانوا على متن 5 قوارب.

إسبانيا تنقذ مهاجرين
إسبانيا تنقذ مهاجرين

 

إنقاذ المهاجرين
إنقاذ المهاجرين

 

توزيع المياه على المهاجرين
توزيع المياه على المهاجرين

 

جانب من عمليات إنقاذ المهاجرين
جانب من عمليات إنقاذ المهاجرين

 

جانب من عملية إنقاذ المهاجرين
جانب من عملية إنقاذ المهاجرين

 

مهاجرون (2)
مهاجرون
 
مهاجرون
مهاجرون

 


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