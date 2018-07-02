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صرف القاهره: الإنتهاء من إصلاح كسر ماسورة بالمنيل وتحويله بالمطرية

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:33 م
صرف القاهره: الإنتهاء من إصلاح كسر ماسورة بالمنيل وتحويله بالمطرية المهندس منصور بدوى رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، عن إنتهائها من إصلاح كسر حدث بماسوره بشارع طبطاي بالمنيل القديم بطول 3 م وعمق 4.5 م دون أي طفوحات بالشارع.
 
وأضافت الشركة أنه تم عمل تحويله بشارع المسقي 9"طول 2 م عمق 1.70 م وذلك لتحويل جزء من تصرفات عزبة عاطف بالمطرية على النفق الكبير للتغلب على زيادة تصرفات المنطقة.
 
وأكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركه القاهرة للصرف الصحى أن الأعمال استغرقت 8 ساعات ، مشددا على كافه القطاعات بالشركة بسرعة التحرك لإنهاء أي شكوى ترد للشركة.
 
 
إصلاح كسر ماسورة بالمنيل (1)
إصلاح كسر ماسورة بالمنيل 

إصلاح كسر ماسورة بالمنيل (2)
إصلاح كسر ماسورة بالمنيل 

 


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