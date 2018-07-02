صرف القاهره: الإنتهاء من إصلاح كسر ماسورة بالمنيل وتحويله بالمطرية

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، عن إنتهائها من إصلاح كسر حدث بماسوره بشارع طبطاي بالمنيل القديم بطول 3 م وعمق 4.5 م دون أي طفوحات بالشارع.

وأضافت الشركة أنه تم عمل تحويله بشارع المسقي 9"طول 2 م عمق 1.70 م وذلك لتحويل جزء من تصرفات عزبة عاطف بالمطرية على النفق الكبير للتغلب على زيادة تصرفات المنطقة.

وأكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركه القاهرة للصرف الصحى أن الأعمال استغرقت 8 ساعات ، مشددا على كافه القطاعات بالشركة بسرعة التحرك لإنهاء أي شكوى ترد للشركة.