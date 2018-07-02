شيخ الأزهر يصدر قرارا بترقيات ونقل عدد من قيادات المشيخة والقطاع

كتب لؤى على

أصدر فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، قرارا رقم 18 لسنة 2018 شمل تكليف عدد من القيادات الجديدة بعدد من المناصب، بالإضافة إلى إجراء حركة ترقيات وتغييرات بقيادات الأزهر.

وجاء القرار كالآتى:

الشيخ عبدالعزيز النجار رئيسا لمنطقة الفيوم

الشيخ تاج الدين ابو الوفا رئيسا لمنطقة قنا

أحمد محمد علي ابراهيم مدير عام الادارة العامة للمراسم بالازهر الشريف

الشيخ محمدسعيد مرسي مدير الادارة العامة للدعوة

العميد محمودعبدالعظيم صبيحة رئيسا لادارة رعاية الطلاب بقطاع المعاهد الازهرية

رضا نصار ثابت مديرا عاما للإدارة العامة للامن بالازهرالشريف بالمشيخة

الشيخ محمود عبدالخالق رجب مدير عام للجامع الأزهر

شعبان راغب شعبان مدير عام الموازنة بالأزهر

مصطفى إبراهيم هندى مدير عام للحسابات الخاصة

عزت محمد حداد مديرعام للخطة والمنهج بالقطاع

مجدى حامد مهران مديرعام للكتب والمكتبات

أيمن عبدالمؤمن مدير عام للتوثيق ودعم اتخاذ القرار

على فرج مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالأزهر

الشيخ عاشور مبروك وكيلا لمنطقة القاهرة

الشيخ محمود احمد فراج وكيلا لمنطقة قنا

الشيخ علي عبدالظاهر وكيلا لمنطقة جنوب سيناء

د.أحمد مصطفي عبدالحميد وكيلا لمنطقة الاسكندرية

د.محمدالشحات المتولي وكيلا لمنطقة القليوبية

الشيخ أيمن محمدعبدالغني وكيل عربي لمنطقة القاهرة

الشيخ جمال حميد وكيلا لمنطقة شمال سيناء الأزهرية

الاستاذة جمالات كامل حسن وكيلة لمنطقة الاقصر

د.سمير المعراج وكيلا ثقافيا لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

فايز نصر الدين مدير عام للكمبيوتر التعليمي

جمال عبدالعزيزسعداوى وكيل ثقافي لمنطقة الفيوم

عصام حسين أحمد وكيل ثقافي لمنطقة المنيا

محمود محمد حسين وكيل ثقافى لمنطقة اسيوط

أحمد محمد محمود وكيل ثقافى لمنطقة دمياط

على محمود عبداللطيف وكيل ثقافي لمنطقة الغربية

صبري زيدان وكيل ثقافى لمنطقة الغربية

محمود احمد محمود وكيل ثقافي لمنطقة أسوان

سعد ابو الحمد سعد وكيل ثقافى لمنطقة السويس

محمدعبدالرحيم رمضان وكيل ثقافي لبورسعيد

طروب محمد على وكيل ثقافي لمنطقة القاهرة

عبدالناصر حسان وكيل ثقافى لمنطقة البحرالأحمر

مضر عبدالسميع ابوزيد وكيل ثقافي لجنوب سيناء

محمد حلمى هجام وكيل ثقافي لمنطقة مرسي مطروح

محمد أحمد النشرتي وكيل ثقافي لمنطقة البحيرة

د.عبدالناصر حسن قناوى وكيل ثقافى لمنطقة اسيوط

سعيد محمد معوض وكيل ثقافى لمنطقة الفيوم

الشيخ الديب عبدالراضي مدير عام معهد خاتم المرسلين ث

الشيخ عبدالعظيم محمد محمود مدير عام معهد الزقازيق ث

الشيخ السعيد محمد الصباغ مدير عام معهد الاسكندرية ث

إبراهيم عبدالعظيم صديق وكيل ثقافى للقليوبية

جمالات كامل حسن وكيلة لمنطقة الاقصر الأزهرية

نقل الشيخ ابراهيم الحاج لوظيفة غير قيادية

نقل الشيخ عبدالباسط أبوالحسن لوظيفة غير قيادية

إنهاء ندب السيد احمدعوض دردوة لمنطقة بورسعيد.