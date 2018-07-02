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الإثنين، 02 يوليه 2018 09:20 ص
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سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 18 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" اليوم

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:00 ص
سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 18 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" اليوم محكمة جنايات _ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامح سليمان، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 18 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

 


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