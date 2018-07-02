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الإثنين، 02 يوليه 2018 09:16 م
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سقوط 5 متهمين بحوزتهم إستروكس وحشيش فى الإسماعيلية

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:36 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم إستروكس وحشيش فى الإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والاستروكس بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، بضبط المتهم "محمود.ا.أ " 27 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، كما تم ضبط كلا من المتهم "مصطفى .ب.ف" 21 عاما والمتهم "عماد.ح.ع" 21 عاما عاطلين، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبدالرحمن.م.ع"19 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش والمتهم "محمود.م.م" 21 عاما عاطل وبحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش وزنت حوالى 700 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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