سقوط "كيمو" أخطر مروج للحشيش داخل الملاهى الليلية فى بالعجوزة

كتب محمد إبراهيم

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى أنسى، من ضبط أخطر موزع للحشيش داخل ملهى ليلى فى منطقة العجوزة بالجيزة.

البداية كانت بتكليف من اللواء هشام قدرى مدير مباحث شرطة السياحة والآثار بتكثيف الحملات على المنشآت السياحية والملاهى الليلية، وضبط كافة أنواع الجريمة، خاصة القضايا الجنائية والأشخاص الأشقياء المتواجدين بداخلها.

أسفرت الحملات التى قادها المقدم وليد بدر رئيس مباحث آداب شرطة السياحة، وضمت ضباط مباحث الآداب، عن ضبط "كريم.أ" وشهرته "كيمو" عاطل فى إحدى الملاهى الليلية بالعجوزة، يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة الحشيش، وترويجها على رواد الملهى وباقى الملاهى الليلية.

وبتفتيش المتهم عثر على قطعتين من الحشيش ومبلغ 3000 جنيها متحصلات جريمته، وتحرر عن ذلك المحضر 16173 جنح العجوزة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.