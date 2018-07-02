سعر الدولار اليوم الاثنين 2-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 2-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، أولى تعاملات الاسبوع المصرفية، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.82جنيه للشراء و17.92جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

كان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى.



الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



دولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم

الرقابة على الصادرات: 6.6% تراجعا فى صادرات الصناعات الغذائية خلال مايو 2018

كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تراجع صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال شهر مايو 2018 بنسبة 6.6 % لتسجل 255 مليون دولار مقابل 272 مليون دولار فى مايو 2017.

وجاء فى التقرير أن إجمالى صادرات الصناعات الغذائية سجلت 1.3 مليار دولار أمريكى خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 محققة زيادة بنسبة 3% عن صادرات نفس الفترة من عام 2017.