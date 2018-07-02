سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش بالقاهرة لدعم العلاقات الاقتصادية

توقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الاثنين، اتفاقا مع محمد على ساركار، سفير بنجلاديش لدى القاهرة، فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تسعى البلدان إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كان سفير بنجلاديش فى القاهرة، قال مؤخرا إن تمكين المرأة، هو السر وراء تحقيق بلاده تقدما ملحوظا فى مجالات مختلفة، وتحقيق معدلات نمو عالية.

وأضاف ساركار أن الاستثمار فى المرأة هو استثمار فى الأسرة، أما الاستثمار فى الرجل فهو استثمار فى فرد أو جزء من الأسرة.