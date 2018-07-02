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زوجة فى دعوى خلع بالمنوفية: زوجى دائم الإساءة لى ورفض الإنفاق على أبنائنا

الإثنين، 02 يوليه 2018 07:54 ص
زوجة فى دعوى خلع بالمنوفية: زوجى دائم الإساءة لى ورفض الإنفاق على أبنائنا محكمة الأسرة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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وقفت "آلاء.أ"، البالغة من العمر 30 عامًا، والمقيمة بمركز منوف بمحافظة المنوفية أمام محكمة الأسرة بمنوف فى دعوى خلع ضد زوجها "فوزى.ع"، البالغ من العمر 38 عاما، بسبب المعاملة السيئة.

 

وأضافت الزوجة خلال الدعوى، "إنه كان دائم الاساءة بالقول والفعل، وتابعت أنهما متزوجان منذ 14عاما وأنه كان يعمل موظفا حكوميا، ولدينا 3 أبناء وجميعهم فى مراحل تعليمية مختلفة، ويحتاجون إلى مصاريف كثيرة، لكنه رفض الإنفاق عليهم لقيامه طوال الليل بالجلوس على المقاهى".

 

وأكدت الزوجة خلال الدعوى أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك، وفى سبيل هذا تنازلت عن جميع حقوقى الشرعية وخشية ألا تقيم حقا من حقوق الشرعية، لأنه قام بمحاولة إجبار أبنائى على ترك التعليم والعمل، وكانت هذه نقطة الفصل الكبيرة بيننا، لأن أبنائى هم كل حياتى وهدفى الوحيد أن يصبحوا فى أماكن محترمة.


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