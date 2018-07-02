رويترز تنشر صورا لمخيمات اللاجئين السوريين فى هضبة الجولان المحتلة

كتب عبد الوهاب الجندى

نشرت وكالة الأنباء رويترز، مجموعة صور لخيم اللاجئين السوريين فى هضبة الجولان السورية التى تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967.

وفر عشرات آلاف السوريين هربا من العملية العسكرية الواسعة النطاق التى باشرها الجيش السورى فى محافظة درعا بهدف استعادتها بالكامل حيث أقام البعض مخيمات مؤقتة قرب مرتفعات الجولان التى تحتلها إسرائيل.

وأعلنت الحكومة الأردنية إطلاق حملة وطنية لجمع مساعدات إنسانية وإدخالها إلى النازحين فى الجنوب السورى قرب حدود المملكة.

وغرد رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز عبر تويتر قائلا: "نعلن عن حملة وطنية لإغاثة الأشقاء السوريين داخل بلدهم للتخفيف من أوجاعهم".



جانب من المخيمات



اللاجئين السوريين فى خيم الجولان



خيم اللاجئين السوريين