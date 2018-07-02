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رئيس وزراء كندا يهنئ أوبرادور على فوزه برئاسة المكسيك

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:04 ص
رئيس وزراء كندا يهنئ أوبرادور على فوزه برئاسة المكسيك رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أوتاوا (أ ش أ)
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هنأ رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو اليوم الاثنين، الرئيس المكسيكى المنتخب أندريه مانويل لوبيز أوبرادور على فوزه بالانتخابات الرئاسية التى أجريت فى البلاد أمس الأحد.

وأعرب ترودو عن تطلعه للعمل عن قرب مع الرئيس الجديد وإدارته والكونجرس المكسيكى لاستكمال البناء على الشراكة الحيوية القائمة بين البلدين وخلق نمو اقتصادى ودفع حقوق الإنسان والعدالة .. وذلك حسبما ذكرت شبكة "سى أن إن" الأمريكية.

يشار إلى أن رئيس المكسيك الحالى إنريكه بينا نييتو هنأ أوبرادور هاتفيا على الفوز فى الانتخابات وتعهد بمساعدته على إتمام انتقال منظم للسلطة، حيث من المقرر أن يتولى أوبرادور السلطة بشكل رسمى فى الأول من ديسمبر المقبل.

 


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