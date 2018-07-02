رئيس "مصر للطيران" يدعو العاملين للتكاتف والعمل على تحقيق أهداف الشركة

كتبت رحاب نبيل

أرسل الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الجديد، أول رسالة للعاملين بالشركة، أكد خلالها على اهتمامه بالعنصر البشرى ووضعه على قائمة أولياته، وذلك ضمن توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران الجديد، أن العاملين بالشركة شاركوا في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترات الماضية، موجها الشكر لرئيس الشركة السابق صفوت مسلم، علي مجهوداته خلال فتره رئاسته للشركة، موكدا أن الشركة واجهت العديد من الأزمات والتحديات سواء علي مستوي المنافسة في الأسواق أو علي مستوي البقاء وسط أوضاع اقتصادية صعبة مرت علي البلاد.

وأكد أن أبناء شركة مصر للطيران دائما ما يثبتوا أنهم اقوي من الأزمات، ويخرجون من الصعب بنجاحات، وهو ما حفر اسم الشركة بين أعرق شركات الطيران في العالم، مشيرا إلى أنه عازم علي تحقيق سلسلة النجاحات والتطوير لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الطموحة، داعيا كافة العاملين بالشركة لاستمرار التكاتف لبناء حاضر ومستقبل طموح للشركة.