رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية: ارتفاع النمو لـ5.8% بفضل "30 يونيو"

كتب عبد الحليم سالم

أشادت المهندسة فتحية شتيوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بما حققته ثورة 30 يونيو لمصر من استقرار وتنمية وأمن.

ووجهت فتحية شتيوى بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة، الشكر والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية وشعب مصر العظيم الذى قام بالثورة، التى لولاها ما وصلنا إلى التحسن الاقتصادى اليوم بحسب تعبيرها.

وأوضحت أن جماعة الاخوان الإرهابية دمرت الاقتصاد، حيث بلغ معدل النمو 2% فقط وانخفض الاحتياطى النقدى إلى أقل من 15 مليار دولار، وتوقفت أغلب المشروعات نتيجة الانفلات الأمنى والتدهور العام للأوضاع، وبفضل ثورة 30 يونيو ارتفع النمو إلى 5.8%، وقارب الاحتياطى على 45 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ مصر.

وأكدت فتحية شتيوى أنه لا يمكن أن ننسى ما دمره الإخوان من اقتصاد أثناء توليهم الفترة البائسة فى حكمهم لمصر، والتى أدت إلى تداعيات خطيرة يجرى إصلاحها بقرارات جريئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يستوجب أن يقف الشعب خلف القرارات ومع الرئيس والحكومة لمواجهة التحديات.

وأوضحت رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن القطاع العقارى يخطو خطوات ممتازة، وهو أمر ايجابى للغاية، وبالتالى لابد من استمرار دعمه، بدلا من التشكيك فيه واعتباره فقاعة، أو بالونة مع السعى لتقوية القطاعات الإنتاجية والصناعية لتسير جنبا إلى جنب مع القطاع العقارى.