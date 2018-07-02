رئيس جورجيا السابق يطالب باسترداد جنسيته

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طالب الرئيس الجورجى السابق ميخائيل ساكاشفيلى باسترداد جنسيته ودوره فى الحياة السياسية داخل بلاده.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، فى نشرتها باللغة الانجليزية، أن ساكاشفيلى الذى يتواجد حاليا فى نيويورك طالب الرئيس الحالى جورجى مارجفيلاشفيلى بإعادة الجنسية له.

ويؤمن الرئيس الجورجى السابق أنه جرد من الجنسية جورا وظلما. ويرى كذلك أن السلطات الجورجية الحالية ترغب فى إبعاده عن الحياة السياسية، وطالب ساكاشفيلى بأن يُمنح إمكانية العودة إلى وطنه.

وردا على تصريحات ساكاشفيلى، قال رئيس ديوان الرئاسة الجورجية جورجى أباشيشفيلى إن الرئيس السابق تخلى عن جنسيته بمحض إرادته ويعلم جيدا أنه ليس الرئيس هو من جرده منها ولكنه هو وبنفسه وعن قصد بعد أن فضل الجنسية الأوكرانية ورغم ذلك لم يطلب إعادة الجنسية له منذ ذلك الحين.



تجدر الإشارة إلى أن ساكاشفيلى حكم جورجيا فى الفترة من يناير 2004 وحتى نوفمبر 2007 ومن يناير 2008 حتى منتصف نوفمبر 2013. وغادر ساكاشفيلى الدولة قبل يومين من انتهاء ولايته الثانية.



وفى مايو 2015 حصل ساكاشفيلى على الجنسية الأوكرانية وهو ما أسقط عنه الجنسية الجورجية بموجب قرار من الرئيس الجورجى.