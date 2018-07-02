رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الدراسات العليا بجامعة الأزهر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، لجان امتحانات الدراسات العليا بقطاعي البنين والبنات للوقوف على انتظام سير الامتحانات.

كان في استقبال قيادات الجامعة فى فرع البنين كلا من الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور محمد عبد الحفيظ، وكيل الكلية، فيما استقبلهم خلال تفقد لجان الطالبات بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، الدكتورة اعتماد عبد الصادق عفيفى، عميدة الكلية، والدكتورة سعاد أبو المجد، وكيلة الكلية.

وفى ختام الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد بعض الكنترولات وشدد على ضرورة مواصلة العمل بها حتى يتم الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة ثم بعد ذلك اعتماد النتائج واعلانها قبل حلول 15 يوليو الجارى.