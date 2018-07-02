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الإثنين، 02 يوليه 2018 07:14 م
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رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأسبوعى عقب عرض برنامج حكومته على البرلمان

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:50 م
رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأسبوعى عقب عرض برنامج حكومته على البرلمان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الثلاثاء اجتماع الحكومة الأسبوعى عقب عرضه بيان حكومته على مجلس النواب صباح الغد.

وكان مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير قد وافق على مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثى – الشيماء – كوتسيكا – محمية وادى دجلة) لمدة "شهرين" اعتباراً من 1/7/2018، وذلك بما يسهم فى استيعاب كافة حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها.

يتضمن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب غدا، استكمال خطط العمل والبرامج التى بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وفى مقدمتها حماية الأمن القومى، وبناء المواطن المصرى، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومى، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات الهيكلية فى ظل التحديات الحالية، هذا بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل على تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة فى المدى القصير بما فى ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومى والتركيز على قضايا النمو الاقتصادى والتشغيل والعدالة الاجتماعية.


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