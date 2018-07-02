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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:23 م
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رئيس النيابة الإدارية تشيد بجهود المجلس القومى للمرأة

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:10 م
رئيس النيابة الإدارية تشيد بجهود المجلس القومى للمرأة المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود
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تقدمت المستشار أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالشكر للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وذلك رداً على تهنئتها لها بتوليها منصبها الجديد كرئيس لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1 يوليو الجارى.

 

وأكدت الرفاعى على جهود المجلس القومى للمرأة الملموسة والحثيثة، لدعم وتمكين المرأة المصرية، فى كافة المجالات، بالإضافة إلى إعلاء قيم المواطنة والمساواة كمكتسبات دستور ثورة 30 يونيو

 

كما أثنت رئيسة الهيئة على الجهود المبذولة فى كافة قطاعات الدولة، وذلك فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

 


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