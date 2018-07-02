رئيسة المجلس القومى للمرأة تنفى ترشحها لمنصب محافظ الغربية

كتب محمود راغب

نفت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والصحف مؤخرا حول ترشحها لتولى منصب محافظ الغربية.

وأوضحت الدكتورة مايا فى بيان لها، أنه لم تحدث أى مشاورات بينها وبين أى مسئول حول توليها هذا المنصب وأنها مستمرة فى منصبها كرئيس المجلس القومى بالمرأة التى تسعد بتوليه له.

وأضافت أنها تتمنى أن يكون هناك أكثر من امرأة تتولى منصب محافظ فى التشكيل الجديد للمحافظين على أن يكون معيار الكفاءة هو الحافز الوحيد الذى يسمح لرجل أو سيدة فى تولى هذا المنصب.

وعبرت الدكتورة مايا عن استيائها من الترويج لأخبار غير صحيحة، مشيرة إلى أن نشر الإشاعات الكاذبة تتسبب فى إحداث بلبلة، وعلى الإعلام مسئوليه كبيرة فى نقل المعلومات، داعيه إلى تحرى الأمانة والدقه والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.