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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:45 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم تعلن انتهاء الغش الجماعى ولجان "الأكابر"

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم تعلن انتهاء الغش الجماعى ولجان "الأكابر" امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
إعداد – محمود عثمان
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التربية والتعليم

 
 

وزارة التموين

 
 
 
 
 
 
 

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