دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم تعلن انتهاء الغش الجماعى ولجان "الأكابر"

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم
وزارة التموين
وزارة التضامن الاجتماعىالتضامن: بدء صرف المعاشات بزيادة 15% وحد أدنى 150 جنيهًا اليوم
وزارة التعليم العالى والبحث العلمىالتعليم العالى: حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية إلكترونيا.. الثلاثاء
وزارة القوى العاملةالقوى العاملة تطلق اليوم خطة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة
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