دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم تعلن انتهاء الغش الجماعى ولجان "الأكابر"

إعداد – محمود عثمان

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التربية والتعليم

وزارة التموين



وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالى: حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية إلكترونيا.. الثلاثاء



وزارة الزراعة وزير الزراعة: النزاهة والشفافية والكفاءة أساس معايير اختيار القيادات بالوزراة



وزارة النقل وزير النقل خلال تفقد الدائرى الإقليمى: ننفذ مشروعات طرق بـ 42 مليار جنيه



وزارة الإسكان غدًا.. بدء ماراثون حجز 30 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح فى 22 مدينة جديدة