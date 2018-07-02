داعش يتبنى التفجير الانتحارى فى مدينة جلال آباد شرقى أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلن تنظيم داعش الإرهابى اليوم الاثنين، مسئوليته عن التفجير الانتحارى الذى وقع أمس فى شرق أفغانستان وأسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل، أغلبهم من طائفة السيخ والهندوسية، وإصابة 20 آخرين.

وتبنى التنظيم الإرهابى الهجوم فى بيان حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، بينما أدانت البعثة التابعة للأمم المتحدة فى أفغانستان الهجوم قائلة إنه يجب تقديم المسئولين عن هذه الجريمة المروعة إلى العدالة.

وكان انتحارى قد استهدف أمس الأحد، وفدا من الأقلية السيخية والهندوسية أثناء سفرهم إلى مقر الحاكم فى مدينة "جلال آباد" الواقعة شرقى البلاد لعقد اجتماع مع الرئيس أشرف غانى.