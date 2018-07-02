video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خالد عبدالغفار: شهادات تخرج طلاب الأفرع الأجنبية معترف بها من الأعلى للجامعات

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:14 م
خالد عبدالغفار: شهادات تخرج طلاب الأفرع الأجنبية معترف بها من الأعلى للجامعات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
إضافة تعليق

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الشهادات الجامعية التابعة للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر.

 

وأوضح عبد الغفار، خلال افتتاح جامعة كندا - مصر اليوم، الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الشهادة الصادرة من جامعة كندا – مصر، معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن تواجد الجامعات الدولية يعمل على التنافسية داخل مصر وخارجها.

 

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن تواجد أفرع للجامعات الأجنبية سيعمل على دراسة الطلاب فى مصر بدلًا من خروجهم للخارج، فالدولة توفر لهم التعليم الأجنبى كما هو بالخارج بشهادات معترف بها دوليًا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

العاصمة الادارية

الاعلى للجامعات

التعليم العالى




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة