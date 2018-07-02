خالد عبدالغفار: شهادات تخرج طلاب الأفرع الأجنبية معترف بها من الأعلى للجامعات

وائل ربيعى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الشهادات الجامعية التابعة للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر.

وأوضح عبد الغفار، خلال افتتاح جامعة كندا - مصر اليوم، الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الشهادة الصادرة من جامعة كندا – مصر، معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن تواجد الجامعات الدولية يعمل على التنافسية داخل مصر وخارجها.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن تواجد أفرع للجامعات الأجنبية سيعمل على دراسة الطلاب فى مصر بدلًا من خروجهم للخارج، فالدولة توفر لهم التعليم الأجنبى كما هو بالخارج بشهادات معترف بها دوليًا.