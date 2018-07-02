حبس 6 من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى استدراج السائقين وسرقتهم بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة الهرم بجنوب الجيزة بحبس تشكيل عصابى مكون من 6 أفراد بينهم فتاتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج سائق سيارة "تاكسى"، وسرقته بالإكراه.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتسلمت التقرير الطبى الخاص بالسائق المعتدى عليه.

واستمعت النيابة العامة لأقوال السائق، والذى قال فى التحقيقات، إن إحدى المتهمات فى القضية طلبت منه توصيلها الى إحدى المناطق بالهرم، وفور وصولهم للمكان المذكور فوجئ بباقى المتهمين يعتدون عليه بالضرب ويسرقون السيارة الخاصة به.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة السيارة المسروقة، وبمواجهتها المجنى عليه بالمتهمين الـ6 تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.