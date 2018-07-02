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حبس فكهانى متهم بقتل آخر فى مشاجرة بالمرج 4 أيام بسبب معاكسة فتاة

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:06 م
حبس فكهانى متهم بقتل آخر فى مشاجرة بالمرج 4 أيام بسبب معاكسة فتاة جثه - ارشيفية
كتب عامر مصطفى
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أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، بحبس فكهانى لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بقتل آخر بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتاة.
 
كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال 3 من شهود عيان واقعة مقتل الفكهانى على يد أحد الأشخاص بسبب مشاجرة بينهما، وذلك بعد سقوط المتهم فى قبضة رجال الأمن.
 
وانتقل وكيل من حوادث شرق الكلية، تحت إشراف المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة الكلية، إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج لمعاينة جثة أحد الأشخاص، والذى لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات من أحد الأشخاص.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم المرج بلاغا بنشوب مشاجرة فى سوق تجارى بالمنطقة  لقى على أثرها أحد الأشخاص يدعى "محمد.ب"، ويعمل بمقهى مصرعه على يد شخص يدعى "حمدى.ى" 30 سنة، بسبب خلافات بين البائعين.
 
وأجرى ممثل النيابة المعاينة المبدئية الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، زمن المقرر سماع شهود العيان بالواقعة.
 
 

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