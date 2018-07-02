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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:47 م
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جنايات الجيزة تقضى بالبراءة لأحد شركاء عادل حبارة بقضية "مذبحة رفح"

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:14 م
جنايات الجيزة تقضى بالبراءة لأحد شركاء عادل حبارة بقضية "مذبحة رفح" المستشار معتز خفاجى - صورة أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، ببراءة المتهم السعيد حامد فى إعادة إجراءات، محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فح الثانية"، والتى قد حكم فيها بالإعدام فى وقت سابق على الإرهابى عادل حبارة.
  
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وأخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".
 
 
 كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 14 نوفمبر 2015 ، بالإعدام شنقا لعادل حبارة و  6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، وكما قضت بالمؤبد لـ 3 متهمين ، والسجن المشدد 15 عاما على لـ22 متهم وبراءة 3 متهمين .

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