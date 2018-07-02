video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جمهورية لوهانسك الشعبية تتهم أوكرانيا بانتهاك الهدنة وقصف أراضيها

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:01 ص
جمهورية لوهانسك الشعبية تتهم أوكرانيا بانتهاك الهدنة وقصف أراضيها الجيش الأوكرانى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الاثنين، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الشرطة فى جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 4 مرات خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، باستخدام مدافع الهاون من عيار 120 و82 ملم وعربات مشاة قتالية، وأسلحة ذات عيار ثقيل وخفيف".

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، سلافيانوسيرسك، كالينوفكا، لازوفويه وكالينوفو.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالى 65 قذيفة باتجاه أراضى الجمهورية، لم تسفر عن إصابات فى صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت، يوم الأربعاء الماضى على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، ودخل حيز التنفيذ أمس الأحد.

وكانت السلطات الأوكرانية قد بدأت فى شهر أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذى وقع فى أوكرانيا فى شهر فبراير، من العام نفسه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمهورية لوهانسك الشعبية تعلن الالتزام بنظام وقف إطلاق النار

"جمهورية لوهانسك" تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 3 مرات خلال الساعات الـ 24 الماضية

لوهانسك

اوكرانيا

القوات الاوكرانيه

جمهوريه لوهانسك




لا تفوتك
فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة