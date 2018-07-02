جمهورية لوهانسك الشعبية تتهم أوكرانيا بانتهاك الهدنة وقصف أراضيها

موسكو (أ ش أ)

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الاثنين، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الشرطة فى جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 4 مرات خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، باستخدام مدافع الهاون من عيار 120 و82 ملم وعربات مشاة قتالية، وأسلحة ذات عيار ثقيل وخفيف".

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، سلافيانوسيرسك، كالينوفكا، لازوفويه وكالينوفو.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالى 65 قذيفة باتجاه أراضى الجمهورية، لم تسفر عن إصابات فى صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت، يوم الأربعاء الماضى على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، ودخل حيز التنفيذ أمس الأحد.

وكانت السلطات الأوكرانية قد بدأت فى شهر أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذى وقع فى أوكرانيا فى شهر فبراير، من العام نفسه.