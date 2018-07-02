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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:33 م
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جماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم على القوات الفرنسية فى مالى

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:56 م
جماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم على القوات الفرنسية فى مالى ماكرون
رويترز
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أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة فى مالى مسؤوليتها عن هجوم تعرضت له القوات الفرنسية فى بلدة جاو فى شمال مالى، يوم السبت، وذلك حسبما قال موقع سايت الأمريكى المتابع لمواقع الجماعات المتشددة على الانترنت، اليوم الاثنين، نقلا عن صحفى عادة ما يتلقى بشكل مباشر أنباء إعلان المسؤولية.

وقالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إن الهجوم الذى قتل فيه أربعة مدنيين وأصيب أربعة من أفراد القوات الفرنسية كان رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل زيارته لموريتانيا اليوم الاثنين.

 

 


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