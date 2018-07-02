جزار يذبح أخته لخلافات بينهما فى كفر الدوار

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

شهدت قرية 11/3 أبيس طريق "طحمير" التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، حيث تجرد أخ من مشاعر الإنسانية وقتل أخته بطعنات وجروح قطعية بالرقبة بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد ببلاغ أهالى قرية 11/3 بوجود جريمة قتل بدائرة المركز.

على الفور انتقل الرائد محمود هندى رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين قيام "عماد م ع ش " جزار بطعن شقيقته "إيمان" حاصلة على ليسانس آثار ومتزوجة بمدينة الإسكندرية، وذلك بسبب خلافات بينهما.

تمكن النقيب محمود قاسى معاون مباحث مركز كفر الدوار من ضبط المتهم وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.