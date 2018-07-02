جامعة عين شمس تعلن شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة والمميزة.. الاثنين المقبل

تستعد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت لإعلان شروط الالتحاق والقبول بالبرامج الجديدة والمميزة التى تقدمها الجامعة، وذلك خلال فعاليات اليوم التعريفى المفتوح الذى ينظمه قطاع رئيس الجامعة بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية فى تمام الخامسة من عصر يوم الاثنين الموافق 9 من يوليو المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة، والذى يقام تحت شعار "البرامج الجديدة والمميزة.. نقلة تعليمية لمستقبل أفضل".

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة عين شمس تعد أول جامعة حكومية تقدم حزمة متنوعة وجديدة من البرامج المميزة فى مختلف المجالات والتخصصات والتى تلائم كافة الرغبات، كما تناسب دارسى المواد العلمية والمواد الأدبية دون الاقتصار على تخصص دراسى بعينه، مشيرا إلى أن تلك البرامج التعليمية تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، كما تتيح الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما دولية والأخرى من جامعة عين شمس فى عدد من التخصصات، وذلك نتاج عدد كبير من الشراكات التى عقدتها جامعة عين شمس مع العديد من الجامعات العربية والأجنبية، الأمر الذى يميزها عن غيرها من الجامعات الحكومية والخاصة، فضلا عن حصول جامعة عين شمس على 4 نجوم من 5 فى تصنيف QS العالمى، الأمر الذى يؤكد ما تتمتع به جامعة عين شمس من سمعة أكاديمية ودولية يجعلها الاختيار الأمثل لراغبى التميز والنجاح من أبنائنا الطلاب المقبلين على الدراسة بالمرحلة الجامعية.

من المقرر أن تشمل فعاليات اليوم التعريفى المفتوح - للمشاركين من الطلاب وأولياء الأمور -حضور بعض الندوات للتعرف على طبيعة الدراسة والمقررات بالإضافة إلى لقاء عدد من الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة والدارسين بتلك البرامج، بهدف توجيه الأسئلة والاستفسارات حول طبيعة الدراسة الجامعية.كما تجرى زيارة تعريفية وترفيهية فريدة داخل الحرم الجامعى للاطلاع على مرافق الجامعة وما بها من تجهيزات.

ويمكن للراغبين فى حضور اليوم التعريفى المجانى المفتوح التسجيل عبر الرابط التالى Goo.gl/v2ajvi