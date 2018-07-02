تقرير الطب الشرعى يكشف مصرع طالب أسوان نتيجة تعاطى مخدر الاستروكس

أسوان ندى سليم

كشف تقرير الطب الشرعى المبدئى، فى واقعة وفاة طالب بجوار إحدى مقالب القمامة بمنطقة الكرور بمدينة أسوان، أن المتوفى ويدعى محمد.ص، طالب بمدرسة ثانوية فنية، قد توفى نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الاستروكس الجديد، مما أسفر عن وفاته بالحال.

وتبين من تحريات المقدم محمود حامد، رئيس مباحث قسم أول أسوان، أن الطالب المتوفى كان دائم الشجار مع أسرته، بسبب سلوكه السيئ وأصدقاء السوء الذين دفعوه لإدمان المخدرات، وليلة الحادث تعاطى المتوفى جرعة من مخدر الاستروكس، وقبل عودته إلى منزله سقط على الأرض بالقرب من مقلب قمامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة إصابته بحالة إعياء تام.

عندما عثر أهالى المنطقة على جثة الطالب تم استدعاء رجال المباحث، وتم تحرير محضر بالواقعة، واستدعت نيابة أسوان عدد من أهالى المنطقة الشهود عن الحادث، وعدد من أفراد أسرة المتوفى، وتبين عدم وجود شبهة جنائية بالحادث، وأن الوفاة نتيجة تعاطى المخدرات، وبناء على ذلك أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.