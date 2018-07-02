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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:33 م
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تعرف على تشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة مصر للمقاصة..وموعد بدء مهامه

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:36 م
تعرف على تشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة مصر للمقاصة..وموعد بدء مهامه الانتخابات
كتب هانى الحوتى
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن فوز كلا من مصطفى إبراهيم حسين إبراهيم، عونى عبد العزيز يوسف على، رفيق جميل حسن مطر بعضوية مجلس إدارة الشركة عن مقاعد السمسرة ليكتمل تشكيل مجلس الإدارة الجديد باستثناء رئيس المجلس.
 
ويتكون التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، من طارق عبد البارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، وياسر زعزع وعمرو الجناينى وعمرو مصطفى على كممثلين عن أمناء الحفظ، وأحمد سعد وعمرو محمد بهاء من ذوى الخبرة، مصطفى إبراهيم حسين إبراهيم، عونى عبد العزيز يوسف على، رفيق جميل حسن مطر عن مقاعد السمسرة، فيما تم تأجيل اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة بقرار من هيئة الرقابة المالية بعد تقدم محمد عبد السلام باستشكال ضد قرار استبعاده، وترددت أنباء عن رفضه.
 
وتنتهى المدة القانونية للمجلس الحالى يوم 18 يوليو الجارى، ويتكون من محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة، وطارق عبد البارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة المصرية، ونضال عصر وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وعمرو بهاء ومحمد كفافى من ذوى الخبرة، محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد كممثلين عن شركات السمسرة.
 
وتأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.
 
مجلس الإدارة الجديد لشركة مصر للمقاصة
 

 


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