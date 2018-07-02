تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر يونيو

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر يونيو، بإجمالى قيمة تداول بلغت 4.190 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.2%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.997 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة اتش سى للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.478 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.338 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.9%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.321 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.8%.

وجاء فى المركز السادس شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.992 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.751 مليار جنيه بنسبة 4.7%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.249 مليار جنيه بنسبة 3.3%.

وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، وشركة اتش سى.بى.سى سيكورياليز ايجيبت بقيمة تداول 981 مليون جنيه، و 940 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.6%، 2.5% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.