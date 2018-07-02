تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الشيخ محمود عاشور



عقارات الساحل المنهارة

امتحانات الأزهر

محطة المترو

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات



اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة

معهد البحوث الفلكية

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي