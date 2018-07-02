تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
وفاة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق.. والجنازة ظهر الغد
الشيخ محمود عاشور
صور.. انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقارى الساحل المنهارين
عقارات الساحل المنهارة
بدء أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الثانوية الأزهرية غدا و10 مقرات للتصحيح
امتحانات الأزهر
بدء غلق محطة مترو المرج الجديدة غدًا لاستكمال ازدواج المسافة للمرج القديمة
محطة المترو
محمد سعفان: إنهاء استخدام النظام الورقى والتحول للإلكترونى نهاية 2018
محمد سعفان وزير القوى العاملة
فيديو.. "التموين" تعلن توفير 20 سلعة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
اليوم .بدء حجز 30 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح فى 22 مدينة جديدة
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
نائب محافظ القاهرة: انهيار عقارى الساحل بسبب حفر لإنشاء مبنى ثالث بجوارهما
اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة
البحوث الفلكية: السبت 14 يوليو غرة شهر ذى القعدة فلكيا
معهد البحوث الفلكية
"الحجر الزراعى" يعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ740 ألف طن
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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