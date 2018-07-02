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الإثنين، 02 يوليه 2018 07:14 م
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تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:48 م
تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع" وزراء مصر - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

وفاة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق.. والجنازة ظهر الغد
 

 

الشيخ محمود عاشور 

 

صور.. انهيار أجزاء من العقار المجاور لعقارى الساحل المنهارين
 

 

عقارات الساحل المنهارة
عقارات الساحل المنهارة

 

بدء أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الثانوية الأزهرية غدا و10 مقرات للتصحيح
 

 

امتحانات الأزهر

 

بدء غلق محطة مترو المرج الجديدة غدًا لاستكمال ازدواج المسافة للمرج القديمة
 

 

محطة المترو 

 

محمد سعفان: إنهاء استخدام النظام الورقى والتحول للإلكترونى نهاية 2018
 

 

 

محمد سعفان وزير القوى العاملة 

 

فيديو.. "التموين" تعلن توفير 20 سلعة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

 

اليوم .بدء حجز 30 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح فى 22 مدينة جديدة
 

 

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد
 

 

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

 

نائب محافظ القاهرة: انهيار عقارى الساحل بسبب حفر لإنشاء مبنى ثالث بجوارهما
 

 

اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة
اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة

 

البحوث الفلكية: السبت 14 يوليو غرة شهر ذى القعدة فلكيا
 

 

 

معهد البحوث الفلكية 

 

"الحجر الزراعى" يعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ740 ألف طن
 

 

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

 

 

 


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