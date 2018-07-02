تعرف على أشهر 5 أسباب لـ نزيف المعدة.. أهمها تناول المسكنات والأسبرين

كتبت أمل علام

عقد اليوم بالقاهرة اليوم العلمى الذى نظمه وحدة الجهاز الهضمى والكبد والمناظير بطب عين شمس، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الجهاز الهضمى ، تحت عنوان "نظرة شاملة عن الفريق الطبى لتشخيص وعلاج نزيف الجهاز الهضمى العلوى"، برئاسة الدكتور سامح غالى رئيس وحدة الجهاز الهضمى والكبد بطب عين شمس، والدكتور طارق يوسف أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس مقرر اليوم العلمى.

من جانبها، قالت الدكتورة آمال بكير أستاذ الكبد والجهاز الهضمى إنه يمكن الوقاية من نزيف الجهاز الهضمى العلوى ، وذلك من خلال الوقاية من نزيف دولى المرىء بالتشخيص المبكر بعمل منظار معدة لكل مرضى الكبد حسب درجة التليف وشدته كل عام أو عامين للتشخيص المبكر لدوالى المرىء ، أو بناء على نتيجة المنظار حيث يتم اختيار نوع الوقاية.

وأوضحت أنه فى حالة وجود دوالى بالمرىء صغيرة الحجم تنذر بالنزيف ، ويتم وصف مثبطات البيتا لمنع النزيف الأولى من الدوالى، وفى حالة وجود دوالى كبيرة الحجم مع وجود تليف كبدى متقدم يتم عمل ربط وقائى للدوالى مع عمل متابعة دورية للاطمئنان فى السيطرة على الدوالى، وبالنسبة لنزيف المعدة الناتج عن قرحة المعدة ،يتم دراسة عوامل الخطورة والتى تؤدى إلى النزيف مثل وجود:

أولا : جرثومة المعدة

ثانيا : تناول الأسبرين والمسكنات بأنواعها .

ثالثا : تعاطى الكورتيزون لأسباب مختلفة.

رابعا : أدوية الاكتئاب

خامسا : التقدم فى السن

وقال إنه فى وجود هذه العوامل ننصح بإعطاء المريض وقاية للمعدة من النزيف بأدوية مثبطات مضخات البروتون، أو مثبطات الهستامين بجرعات عالية أو استخدام دواء "ميزوبروستول"، وهو الاسم العلمى للعقار تحت إشراف طبى مع متابعة إكلينيكية ودورية للمريض.